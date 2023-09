Gymnasiepanel hjælper forskere med at vinde 2 millioner kroner

I Jonas Teitgens gruppe havde de valgt at stille forskeren kritiske spørgsmål, som de måske ikke selv havde tænkt over - men de havde bare 15 minutter til at præsentere deres undring og deres forslag til forskeren.

- Man bliver lidt nervøst nu, siger Jonas Teitgen, inden de skal møde forskeren Karin Jeppesen.

Deres gruppe har dykket ned i projektet Sov Godt, et projekt, der forsker i at forbedre behandlingen af obstruktiv søvnapnø, en lidelse, der gør at man ikke trækker vejret ordentligt om natten.

Om Jonas Teitgens gruppes præsentation vinder gymnasiepanelet konkurrence finder de ud af til finalen torsdag den 27. september.