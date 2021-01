Her er diætistens råd til at få børnene op af sofaen og med i køkkenet

Du kender det måske. Når aftensmaden skal laves, kan det være svært at lokke børnene ud i køkkenet for at hjælpe med at skrælle kartofler.

For det er bare sjovere at blive siddende med mobilen i sofaen og vente på, at mor eller far råber "værsgo" ude fra køkkenet.

Men det vil klinisk diætist Malene Iskov fra Hammelev ved Haderslev lave om på.

Hun vil have børnene med i køkkenet, fordi det er en vigtig del af deres dannelse at være med til at lave mad.