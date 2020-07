Her er uddannelserne i Syd- og Sønderjylland med flest optagede

Midnat mellem mandag og tirsdag fik flere tusinde mennesker besked på, om de var kommet ind på en videregående uddannelse.

5.832 mennesker er kommet ind på en af de uddannelser, der ligger i Syd- og Sønderjylland. Det er særligt uddannelserne til sygeplejerske og pædagog, som har optaget mange mennesker. I tabellen herunder kan du se, hvilke uddannelser der er optaget flest på, og hvor mange der eventuelt har fået afvist deres ansøgning.

Top 10 - Optaget på uddannelser Uddannelse By Optaget Afviste kvalificerede ansøgere Grænsekvotient 1. Sygeplejerske Vejle 255 10 5,4 2. Pædagog Aabenraa 186 - 2,4 3. Pædagog Esbjerg 177 - Ingen grænse, alle optaget 4. Diplomingeniør Horsens 170 - Ingen grænse, alle optaget 5. Pædagog Kolding 168 5 4 6. Pædagog Horsens 155 3 3,2 7. Socialrådgiver Esbjerg 148 - Ingen grænse, alle optaget 8. Folkeskolelærer Haderslev 142 - Ingen grænse, alle optaget 9. Sygeplejerske Esbjerg 142 7 6 10. Erhvervsøkonom Kolding 132 - Ingen grænse, alle optaget

I alt har 94.604 danskere i år søgt ind på en videregående uddannelse, hvilket er syv procent flere end sidste år. Hver ansøger havde i gennemsnit sendt 2,8 ansøgninger afsted. Det oplyste Uddannelses- og Forskningsministeriet i starten af juli.

Fortsat ledige pladser

Af de mange ansøgere er 69.526 på landsplan blevet tilbudt en plads, hvilket er seks procent flere end sidste år og dermed det højeste optag nogensinde.

Men selvom flere er blevet tilbudt en plads på en uddannelse, så er der stadig ledige pladser flere steder. Region Midtjylland og Region Syddanmarkt topper listen med flest ledige uddannelser. Her kan man stadig komme ind på henholdsvis 114 og 104 uddannelser. Til sammenligning er der i Region Hovedstaden kun 46 uddannelser med ledige pladser.

TV SYD har forsøgt at få at vide, hvor mange ledige studiepladser, der er i Syd- og Sønderjylland, men Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at man endnu ikke har tal på, hvor mange ledige pladser hver enkelt uddannelse har.