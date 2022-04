Hurtig reaktion er altafgørende ved hjertestop: Sådan gør du

30 tryk og 2 pust

Før man går i gang med hjertemassagen, er det vigtigt at ringe 112.

Hvis man er alene, bliver man guidet af alarmcentralen til at påbegynde hjertemassage, hvor man skal tælle 30 tryk og herefter to pust for at sikre blodcirkulation og kunstigt åndedræt.

Er man flere personer ved den bevidstløse person, kan én begynde hjertemassagen, mens en anden løber efter en hjertestarter.

- En hjertestarter er fremmed for mange, men man skal turde kaste sig ud i det, for det øger chancerne for at overleve, siger Rikke Primdahl.

Hjertemassagen bør fortsætte, indtil ambulancen kommer, eller der er livstegn.

Får man livreddende førstehjælp, overlever én ud af syv. Får man livreddende førstehjælp og stød af en hjertestarter, overlever næsten én ud af tre ifølge Hjerteforeningen.