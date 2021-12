I syd stiger smitten igen - Regionen oppe på femcifret smittetal

Regionen og én kommune har rundet et hjørne

Med et smittetal på 10.045 og et incidenstal, der nu har rundet 800 - præcist 818,8 - har region Syddanmark rundet et kedeligt hjørne.

Det samme har Horsens Kommune med et incidenstal på 1002. Et fircifret incidenstal havde kommunen også tidligere på ugen, men fredag og lørdag formåede kommunen at holde sig under.

I Danmark er der fundet 14.844 nye tilfælde af corona det seneste døgn.

Du kan få det fulde overblik over dagens smittetal herunder.