Kendt erhvervsmand og milliardær er død

Kolleger sender tanker til familien

- Han vil i den grad blive savnet. Jeg kondolerer, og mine tanker går til Michaels familie og hans nærmeste, udtaler administrerende direktør i Flügger Group A/S, Sune Schnack, i pressemeddelelsen.



I pressemeddelelsen oplyser Flügger Group A/S samtidig, at dødsfaldet betyder, at næstformand Jimmi Mortensen bliver konstituerende formand.

- Det pludselige tab af Michael er ikke alene et stort personligt tab af en vigtig person og mentor, det er også et stort tab for Flügger og for dansk erhvervsliv, som har mistet en sand entreprenør og et overordentligt godt menneske, siger han i pressemeddelelsen.