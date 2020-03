Konfirmationer aflyst, men kjolen til 3700 kroner passer nu

Nana Hee Borg ses her i hendes nye konfirmationstøj, som var købt og klar, til hun skulle have været konfirmeret d. 3. maj. Foto: Ina Jørgensen

Laura Philipsen og Marika Mikkelsen får udskudt deres konfirmationer. Begge har de købt konfirmationskjoler til henholdsvis 3700 kroner og 2900 kroner. Her ses de med Lauras kjole og andensdagstøj. Foto: TV SYD

I dag blev det meldt ud, at samtlige konfirmationer bliver udskudt til tidligst juni. Det sker efter, at statsministeren i går opfordrede danskerne til maksimalt at forsamles ti personer i samme rum.

- Det er lidt nederen, fordi jeg havde planlagt så meget, og nu skal jeg pludselig ikke holde det, siger 13-årige Nana Hee Borg fra Esbjerg, som skulle have været konfirmeret d. 3. maj.

Det er lidt træls. Kjolen passer nu, og det ved jeg jo ikke, om den gør, når vi får en ny dato. Laura Philipsen, konfirmand, Gredstedbro

Det samme synes veninderne Marika Mikkelsen og Laura Philipsen fra Gredstedbro, som sidder og fordøjer dagens nyheder.

- Jeg synes, det var mega træls, fordi man har brugt tid på at forberede det. Men det er selvfølgelig ikke helt spildt arbejde, det er nok bare ikke den dag, man havde forventet det, siger Marika Mikkelsen.

Men pigerne kan dog godt forstå, hvorfor det er nødvendigt.

- Først var det træls, men nu er det okay. Vi skal også tænke på de ældre, der kan dø af corona, uddyber Marika Mikkelsen.

Kjolen til 3700 kroner passer nu

Det hele var ellers tilrettelagt og klar. Hos Laura Philipsen blev lokalet booket for halvandet år siden, og konfirmationskjolen til 3700 kroner og andendagstøjet hænger i skabet.

- Det er lidt træls. Kjolen passer nu, og det ved jeg jo ikke, om den gør, når vi får en ny dato om måske tre måneder, siger Laura Philipsen.

Næsten det samme gør sig gældende hos Nana Hee Borg. Her blev lokalet booket for to år siden, og alt tøjet er klar.

- Jeg håber, vi kan få konfirmationstøjet rettet til, og andendagstøjet må vi jo bytte, siger Ina Jørgensen, mor til Nana.

Nu skal invitationerne kaldes tilbage, og lige nu håber alle konfirmanderne og deres forældre, at de kan få de samme lokaler, når den nye dato bliver fastlagt.

Det eneste, som ikke kan genbruges er talerne, der allerede er skrevet, mener Nana Hee Borg.

- Jeg var i gang med at skrive en tale, som også var en opgave til skolen. Men den kan jeg så ikke bruge nu, fordi det hele bliver udskudt. Så synes jeg ikke, den er aktuel mere, siger Nana Hee Borg.

Ny dato til juni

Med de nye udmeldinger fra Kirkeministeriet i dag, er der lagt op til at konfirmationerne først kan afholdes efter pinse. Det vil sige, at festlighederne tidligst kan blive holdt i juni måned.

- Hvis det bliver der, så bliver det oven i eksamensperioden. Og vi er begge lærere, som skal have elever til eksamen, så det bliver lidt presset. Men på den anden side er det også fedeste at holde det i de her sommermåneder, siger Ina Jørgensen, som er mor til Nana Hee Borg fra Esbjerg.

Der er endnu ikke kommet nye datoer ud for konfirmationerne.