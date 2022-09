Lokale købmænd slukkede lyset i 300 butikker i protest

Erik Lausen understreger, at butikken i Hejnsvig ikke er lukningstruet. Butikken er stor og ligger ud til vejen, som tiltrækker en masse kunder. Elregningen er dog fordoblet det seneste år for den lokale købmand. Andre butikker kæmper for overlevelsen.

- Det er vigtigt, at byer ikke dør hen. Det er vigtigt, man har en skole, gode byggegrunde til boliger og så er det vigtigt, at en by har et sted at handle. Der er kun Dagli´Brugsen i Hejnsvig, siger han.

Kølebokse fjernes

Coop forsøger, udover slukning af lyset, også med andre tiltag for at spare på energien.

I en pressemeddelelse skriver koncernen, at man siden 2016 har udført et større energibesparelsesprojekt. Det har sænket butikkernes forbrug med 20 procent. Alligevel er omkostningerne steget markant.