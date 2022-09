Døgnåben og ubemandet: Landsby løser købmandsproblem med containerbutik

Og det kan umiddelbart virke en smule overmodigt at åbne en lokal købmandsforretning i en tid, hvor mange andre er i fare for at gå neden om og hjem.

Men Brian Hald Bjerregaard er slet ikke et sekund i tvivl om, at den nye containerkøbmand sagtens kan løbe rundt.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld. Jeg ved, at lokalbefolkningen kommer til at bakke op, fordi de har hungret efter en dagligvarebutik i ti år nu, siger Brian Hald Bjerregaard og fortsætter.

- Desuden, så både håber og tror jeg på, at vi kan fange noget af den gennemkørende trafik, ligesom jeg har en tro på, at vi kan fange noget af lokalområdet i ydertimerne fra om aftenen til om morgenen, hvor de jo ikke kan handle hos hverken mig eller de andre supermarkeder.

Altid åben - for næsten alle

Butikken skiller sig også ud ved, at den har døgnåbent. Kunderne låser selv døren op ved hjælp af en QR-kode, der skal scannes med telefonen.

Når kunderne så har samlet en kurvfuld varer, så scanner man dem selv ind på en terminal i butikken og betaler med sit kort, som vi kender det.

- Vi har selvfølgelig noget arbejde i at fylde op, følge salget og sørge for det rigtige sortiment, men i de timer, hvor vi ikke er her, der passer butikken sig selv, og det er klart, at det betyder noget for mine udgifter. Driftsomkostningerne er noget lavere, og det er afgørende for, at det nu godt kan lade sig gøre for mig at have en butik i Fåborg