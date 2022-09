'De flade næsers klub' mødes i det sydjyske

Gamle boksestjerner som Brian Nielsen, Christian Bladt, Thomas Løvehjerte, Reda Zam Zam og mange flere er en del af 'De flade næsers klub'.

Klubben består af lige over hundrede medlemmer, der alle var inde omkring bokselandsholdet i årene 1992-2002 - såvel atleter som staben omkring dem.

Og skal man tro landsholdets tidligere cutman, som er ham, der blandt andet havde ansvaret for at lappe bokserne sammen under kampene, så dannede de et helt særligt bånd på landsholdet i 90'erne.

- Vi rejste sammen 100 til 200 dage om året, og når man gør det i en årrække, så bliver man som en familie, siger tidligere cutman på bokselandsholdet Lars Sandrini.