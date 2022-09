Fodboldekspert om EfB-serie: - Jeg får næsten tårer i øjnene

Fodboldkommentatoren Morten Bruun tror også på, at de amerikanske ejere skal ud, og at det ikke bliver godt, før der er et nyt ejerskab på plads.

- Jeg får en følelse af - også som serien skrider frem - at de simpelthen ikke aner, hvad dansk fodbold er, siger fodboldkommentatoren, der selv har spillet for landsholdet og Silkeborg IF, som han også har været træner for.