Eksklusivt klip: EfB-spillere afslører, hvordan træner blev truende før kamp

Flere spillere fortæller, at de ofte frygtede for, hvad de i Esbjerg fB mødte ind til, da de i sommeren 2021 havde tysk-hollænderen Peter Hyballa i spidsen for den vestjyske fodboldklub.

- Jeg kan huske, at jeg om morgenen inden træning har skrevet med andre spillere om, at man ikke orkede at komme i klubben, siger angriberen Emil Holten, der sidste sommer blev hentet til Esbjerg fB.

Sådan var det også for Nicklas Strunck, der tidligere har spillet i FC Nordsjælland.

- Jeg har aldrig vågnet op før og tænkt: "Fuck, nu skal jeg møde op til træning". Men det gjorde jeg en morgen. Det har været helt uvirkeligt at være i, og jeg ønsker ikke andre skal opleve det, siger han.

Peter Hyballa stoppede som cheftræner i Esbjerg fB 11. august 2021. I dag er Lars Vind cheftræner i klubben, der nu spiller i 2. division.

Vi har på TV SYD forsøgt at arrangere et interview med Peter Hyballa, men han har ikke ønsket at stille op.