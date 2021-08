'Luder', racisme, spyt og overfald: Tre dommere fortæller om deres oplevelser på fodboldbanen

Nedenfor kan du læse tre dommere her fra landsdelen fortælle om deres oplevelser:







Julie Alsbro, 19 år, Aabenraa

Hvad har du oplevet af negative ting som dommer?



En af de dårlige episoder, jeg har haft som dommer, er, at jeg er blevet spyttet og skubbet til og kaldt luder.

Hvad får det dig til at føle, når nogle kalder dig luder?

Det er ikke en særlig rar oplevelse. Og det er jo ikke derfor, jeg er fodbolddommer.

Er det værd at være fodbolddommer, når man oplever sådan noget?

Det er jo ikke favoritoplevelserne at blive kaldt grimme ting og blive skubbet til. Men jeg synes, at der er så mange gode oplevelser ved at være fodbolddommer, og det er dem, jeg tager ud og dømmer for. Så de overvinder klart de negative.

Nu laver DBU kampagnen ’Råb Pænt’. Hvad tænker du om den?

Jeg synes, det er en god kampagne og en proaktiv måde at komme det her problem til livs. Der skal skabes nogle kulturændringer i nogle af klubberne, og det kan lige så godt starte i ungdomsrækkerne, så man helt tidligt lærer, at man ikke går på en fodboldbane for at skælde ud på hverken dommerne eller på med- eller modspillere, men for at have det sjovt.

Tror du, kampagnen virker?

Jeg tror på, at det kan have en proaktiv effekt, og på, at det måske kan gavne i ungdomsrækkerne, og at de unge kan tage det med sig, til de kommer op i seniorrækkerne, hvor sproget har en tendens til at blive lidt værre. Jeg tror ikke, det har den store effekt på seniorspillerne lige nu.

Har du et budskab til fodboldtilskuere, trænere og spillere?

Jeg vil sige, at man skal huske at være ordentlig overfor hinanden. Spillerne går på fodboldbanen for at vinde, men også for at have det sjovt, og dommeren går på banen for at have en god oplevelse.





Amir Kesan, 21 år, Haderslev, født i Danmark, har familie fra Bosnien

Hvad har du oplevet af negative ting som dommer?



Ved en af mine første kampe dømte jeg offside. Det var træneren på det pågældende hold ikke så glad for og sagde til mig: Sådan dømmer vi ikke her i Danmark. Jeg følte, at kommentaren var lidt racistisk, fordi jeg ikke ser så dansk ud som alle andre. Det blev jeg meget ked af. I bilen på vej hjem fra kampen tænkte jeg, om det egentlig var min skyld, om jeg lavede en fejl. Men så kom jeg i tanke om, at som dommer kommer du ud i den slags situationer, og så handler det om at have en stærk viljestyrke og fortsætte.



Hvad tænkte du om, at du blev talt sådan til?

Jeg følte mig totalt anderledes, og at jeg ikke var accepteret. Og at jeg ikke var en lige så god dommer, bare fordi jeg ikke er dansk.

Nu laver DBU kampagnen ’Råb Pænt’. Hvad tænker du om den?

Jeg synes, den er meget vigtig, fordi nogle dommere bliver lettere påvirket end andre. I starten af min egen dommerkarriere ønskede jeg, at jeg kunne råbe tilbage til dem, der råbte mod mig.

Tror du, kampagnen virker?

Det tror jeg. Der vil selvfølgelig være nogle, som vil fortsætte, men jeg tror, det kan minimere tingene.

Har du et budskab til fodboldtilskuere, trænere og spillere?

Vi gør altid vores bedste som dommere og laver ikke fejl eller ødelægger spillet med vilje. Vi er også mennesker og kommer også til at lave fejl. Jeg håber, folk bliver lidt mindre aggressive i fremtiden.





Daniel Hansen, 41 år, Fredericia

Hvad er det værste, du har oplevet som fodbolddommer?

Under en kamp for cirka fem år siden dømte jeg et hjørnespark, hvilket fik en spiller til at tænde af. Han mente, der var målspark. Det skete i kampens hede, og spillerens hold følte sig bortdømt. Han plantede to hænder i min brystkasse, så jeg faldt. Jeg blev ret sur, men holdt det inde, rejste mig op og gav ham det røde kort. Hans holdkammerater havde fat i ham og var også henne og spørge, om jeg var OK. Jeg sagde, at jeg havde brug for fem minutter for mig selv for at samle tankerne. Derefter spillede vi kampen færdig. Jeg indberettede ham efterfølgende og fik en undskyldning fra klubben, trænere og holdlederen, men ikke af spilleren. Udover den episode er jeg blevet spyttet på og kaldt alle mulige ting.

Hvad tænker du om det?

Det er træls, når jeg bliver udsat for sådan noget, men jeg tænker mere på de unge dommere, der ikke er lige så gamle som jeg og bliver udsat for lignende. Jeg er trods alt 41 og har lidt mere hår på brystet.

Har episoderne haft konsekvenser for dig?

Jeg har navne- og adressebeskyttelse, og det er kun dommerne, som kan se mit telefonnummer. Jeg har ingen profil på Facebook, og min profil på Instagram er lukket, så kun min familie og venner kan se den.

Er det værd at være fodbolddommer, når du oplever sådan noget?

De gode oplevelser overskygger de dårlige, og det er fantastisk at være en del af dommersammenholdet. Og lederuddannelsen, man får, kan man bruge i ens private liv og arbejde.

Nu laver DBU kampagnen ’Råb Pænt’. Hvad tænker du om den?

Det er supergodt, at der kommer fokus på det, og jeg tror, de DBU kan nå bredere ud med den end tidligere kampagner. Det er godt, at den også er på de sociale medier, for det er der, spillerne er.

Har du et budskab til fodboldtilskuere, trænere og spillere?

Husk, at vi dommere også bare er mennesker. Vi dømmer, fordi det er sjovt, og vi kommer ikke til en kamp for at genere nogen mennesker.