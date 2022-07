Minkavlerformand både tilfreds og skuffet efter Mette Frederiksens pressemøde i dag

Minkavler-formanden var dog tilfreds med, at Mette Frederiksen på egne og regeringens vegne gav en undskyldning. Derudover synes han dog ikke, at statsministeren og regeringen tager nok ansvar for de fejl, der blev begået tilbage i november 2020.



- Der står fem ministre på rad og række, som alle kommer med undskyldninger om, at de var pressede og skulle handle hurtigt. Det er netop i pressede situationer, at man skal sørge for at demokratiet virker. Hun fralægger sig ansvaret, siger Tage Pedersen.