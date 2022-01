Mor modtog video af datters drab igen og igen - nu vil politikere stramme grebet på sociale medier

Op til flere gange om ugen bliver videoen sendt til Helle Jespersen og hendes andre børn på Facebook. Nogle gange skjult så videoen når at blive afspillet, før de opdager, hvad den indeholder.



I flere år har Helle Jespersen forsøgt at få Facebook til at fjerne videoen for evigt fra platformen, men det er aldrig lykkes.

Nu vil regeringen pålægge Facebook ved lov at fjerne indhold, som er blevet anmeldt.

Det skriver dr.dk.

Partier: Facebook skal leve op til deres ansvar

Selvom Helle Jespersen flere gange har anmeldt videoen og billeder derfra til Facebook, så har techgiganten i op til ti tilfælde ikke fjernet indholdet.

Det er det ansvar, som regeringen vil forsøge at påvirke ved det nye lovforslag, som skal følge princippet om 'notice and take down', som groft oversat betyder 'anmeld og tag ned'.