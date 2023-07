Nu kan tv-programmet udspille sig i din baghave

Når du har fundet dyrekortene, kan du vælge at lave dine egne regler for dyreræset, eller du kan lade dig inspirere af de regler, som dyrenørderne Peter Skødt Knudsen og Jonas Gadgaard følger i programmet ‘Dyreræs’.

Først trækker de to hver fem dyrekort. De præsenterer kortene for hinanden og sikrer sig, at begge har forstået, hvilke dyr de om lidt skal lede efter.

De to dyrenørder sætter stopuret til fem timer, og så går ræset i gang.

Dyreræset stopper, når en af deltagerne har fundet alle sine fem dyr. Hvis de fem timer går, uden at en af dem har fundet alle fem dyr, er vinderen den af deltagerne, som har fundet flest dyr på de fem timer.

Forslag: Hvis ikke du har lyst til at lave et dyreræs, kan kortene også bruges som et fælles projekt på en udflugt. I stedet for at dyste mod hinanden kan I følges rundt og lede efter dyrene.