Nu skal tobaksproducenterne selv betale for opsamling af cigaretskod - her er der flest rygere

Indeholder plastik

Millioner af cigaretskod ender hvert år på fortove, græsplaner og strande til skade for naturen.

Cigaretskod er faktisk noget af det affald, der bliver fundet allermest af i vores natur.

Det tager 10 år for et cigaretskod er nedbrudt. Det betyder ikke, at det er væk, for det er nedbrudt til mikroplast, som aldrig forsvinder fra naturen.

I stedet afgiver det tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.

- Vi skal have cigaretskodderne væk fra naturen, og det er kun rimeligt, at tobaksindustrien betaler for at rydde op, sagde daværende miljøminister, Lea Wermelin (Socialdemokratiet).