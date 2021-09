Pia Kjærsgaard giver Thulesen Dahl sidste advarsel

Pia Kjærsgaard mener, at der på årsmødet skal trækkes en streg i sandet og ses fremad. Men altså en mere konsekvent politik over for medlemmer, der lækker fra møder og går imod partilinjen.

- Jeg går ind i det her årsmøde med en positiv indstilling til, at vi nok skal finde ud af tingene. Og at der forhåbentligt også kommer lidt politik på dagsordenen, for det synes jeg faktisk, vi trænger til, siger hun.