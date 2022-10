Politiet overskrider frister i valgkamp: - Det lyder helt galt, siger ekspert

- Travlhed er ikke et argument. Det tager loven ikke højde for. I komplicerede tilfælde kan de vende tilbage og sige, at det ikke kan lade sig gøre indenfor fristen, men jeg vil ikke tro, at det her er kompliceret for dem, siger Sten Bønsing, og Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor på juridisk institut på Syddansk Universitet, er enig.

- Det burde ikke være en kompliceret sag for politiet. Det er ikke noget, de skal vurdere på eller give et skøn på, og tallene burde jo sådan set ligge der, eftersom grænsekontrollen for nylig er blevet forlænget, siger hun.

Problematisk i en valgkamp

Grænsekontrollen blev indført i januar 2016 som en midlertidig foranstaltning på baggrund af en tilstrømning af flygtninge til Danmark. Siden er den blevet forlænget hvert halve år. Senest i oktober hvor det blev besluttet at fortsætte med grænsekontrollen frem til maj 2023.

Flere politikere mener, at den er ren symbolpolitik, mens andre kalder den en succes, men uden tal og fakta om kontrollens effekt kan det være svært for offentligheden at gennemskue virkningen af den.