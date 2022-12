Radikale ude af regeringsforhandlinger - og det er ærgrer lokalt byrådsmedlem

De Radikale er efter snart seks uger ude af forhandlingerne om at danne en regering over midten.

Det oplyser politisk leder Martin Lidegaard til Politiken og DR Nyheder.

Det skyldes, at De Radikale ikke var tilfreds med, hvor langt en kommende regering ville strække sig på blandt andet børne- og ungeområdet samt klimapolitikken.

- Når vi valgte i allersidste øjeblik at sige nej tak til at sidde i regeringen, så skyldes det, at vi ikke fandt det helt samme ambitionsniveau på det, der handler om Danmarks fremtid, siger han til DR.

Han henviser til klimaet, børnene og uddannelsessystemet.

- Der tror vi, vi kan påvirke det hele mere ved at stå udenfor i et godt samarbejde med den nye regering og forsøge at skubbe ambitionerne op på de områder, siger Martin Lidegaard.