Socialdemokrater bakker op, men er lidt bekymrede

For første gang i over 40 år kan Danmark få en regering med både Socialdemokratiet og Venstre. Det skal man lige vænne sig til i de to partier, men TV SYD's rundringning til sydjyske socialdemokrater tyder på opbakning.

Blandt andet fra Fredericias borgmester Steen Wrist.

- Socialdemokratiet gik jo til valg på en bred regering, og det giver god mening. Der er mørke skyer i samfundsøkonomien med krig i Europa, energikrise og inflation. Derfor har vi brug for en regering over midten, der kan tage beslutninger, der rækker langt frem, siger Steen Wrist.



Han er indforstået med, at Venstre, og måske også Moderaterne, skal have noget til gengæld for at gå ind i Mette Frederiksens regering.