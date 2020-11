Smitten stiger for ottende dag i træk i Syd- og Sønderjylland

For ottende dag i træk er der coronasmitten i Syd- og Sønderjylland steget.

De seneste syv dage er der konstateret 1.148 tilfælde af coronasmitte i landsdelen, hvilket er en stigning på 33 siden fredag, hvor dét tal var 1.115.

Størst er smitten i Varde og Billund kommuner, der også er blandt de ti kommuner i landet med flest smittede målt i forhold til indbyggere.

I Varde Kommune er der de seneste syv dage konstateret 154 smittetilfælde svarende til 308 tilfælde per 100.000 indbyggere. I Billund Kommune er 71 smittet, hvilket sender incidenstallet op på 267.

Smitten falder lidt i fire kommuner

I fire kommuner er smitten faldet i forhold til fredag, om end faldet er småt. Det gælder for kommunerne Hedensted, Horsens, Sønderborg og Tønder.

Kommunerne er dog stadig langt fra at komme ned under bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Hedensted har således et incidenstal på 222, mens tallet for Sønderborg er 60.

Det seneste døgn er der på landsplan sket tre dødsfald relateret til covid-19.

Der har desuden været 27 nye indlæggelser, og af 237 personer, der nu i alt er indlagt, er 40 på en intensivafdeling, hvoraf 21 får hjælp til at trække vejret med en respirator.