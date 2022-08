Tunge landbrugsmaskiner på vejene under høsten kræver ekstra opmærksomhed

Når høsten sætter ind, skal landbrugere i deres store maskiner ud på vejene for at komme til og fra deres marker.

Det betyder, at trafikanter i denne tid skal være ekstra opmærksomme, for de mange majetærskere og traktorer med tunge anhængere øger også risikoen for uheld, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.