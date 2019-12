Ulve, pumaer og storke: De 10 mest læste artikler på TV SYD i 2019

2019 går på hæld, og det har i sandhed været et år i dyrenes tegn. Vi har været en tur i tidsmaskinen og fundet de 10 mest læste artikler i 2019.

#10. Udgravninger afslører 50 meter lang vikingehal

På et højtliggende punkt lige syd for Fredericia fandt arkæologer i august resterne af en vikingehal, der har været op mod 50 meter lang.

Dronefoto af det nye fund. Foto: Esben Klinker Hansen for VejleMuseerne.

#9. Alarmklokken ringer: Egon snyder svindler

73-årige Egon Adelhardt fra Esbjerg blev i august forsøgt udsat for svindel. I stedet for at falde for tricket, tog Egon sagen i egen hånd.

Egon Adelhardt blev forøgt udsat for et svindelnummer. Foto: Line Sahl

#8. Vellykket redningsaktion i storkereden - de to ungers liv var i fare

Storkereden var et hit på TV SYD. En af seerne af vores populære stream, var storkeekspert Mogens Lange fra Vorbasse. Han var opmærksom, da han i maj sad og så med hjemme fra sofaen, da han opdagede at den ene stork vendte tilbage med et stort stykke plastik på størrelse med et A4-ark.

00:56 Ved hjælp af en stigevogn fra Tinglev Frivillige Brandværn blev et stykke plastik fjernet fra storkereden i Smedager, hvor det udgjorde en trussel mod de to ungers liv. Luk video

#7. 78-årig kvinde "glemt" i Kvickly efter lukketid

I Kvickly i Esbjerg skulle et par lukkeansvarlige medarbejdere nok lige have gået en ekstra runde inden lukketid. Så havde de fundet en 78-årig kvinde, som ikke var nået ud.

En 78-årig kvinde blev tidligere på året efterladt i et tomt Kvickly-varehus i Esbjerg efter lukketid. Foto: TV SYD

#6. Kvinde fik en overraskelse i sin bil: - Måske så jeg en puma?

Mellem Tørring og Vonge i Hedensted Kommune var der måske også et vildt dyr på spil. I hvert fald mente 37-årige Kitt, at hun havde set en puma.

Billedet er taget med en mobiltelefon og på lang afstand. Foto: Kitt Buchardt

#5. Ekspert er sikker: Ulv er på spil i Brørup

Lidt mere sikre var de dog i Brørup. Her var en ekspert ikke i tvivl om, at der i maj måned var en ulv på spil tæt på en børnehave i den Sydjyske by.

Ulv set i Brørup i maj måned. Foto: Kristina Hansen

#4. Intetanende kvinde udløste alarm - Banken stod åben og forladt

En ting er at blive efterladt i Kvickly efter lukketid, men på Kristi Himmelfartsdag fik en kvinde sig lidt af et chok i Vejen. Da hun ville hæve penge i byens Nordea-filial, gik dørerne til banken op, og alarmen gik i gang. Banken var lukket, men ikke låst af.

Det var en Nordea-filial i Vejen, der ikke var låst af. Foto: google

#3. DF’s Marie Krarup til gymnasieelev med tørklæde: - Du dør ikke af at tage det af

Bølgerne gik højt, da der i maj var valgdebat på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Her mente Marie Krarup fra DF, at en pige fra gymnasiet, som deltog i debatten, ikke turde tage sit tørklæde af.

02:00 Folketingskandidat Marie Karup fra Dansk Folkeparti forslog en ung kvinde at tage sit tørklædet af under en valgdebat på Rødkilde Gymnasium i Vejle. Kommentaren udløste en del reaktioner fra både publikum og flere af de andre politikere. Foto: TV SYD Luk video

#2. Fem meter lang haj set ud for Esbjerg

I august fangede en flok medarbejdere på en boreplatform ud fra Esbjerg et unikt syn med deres mobilkamera. Mens arbejderne var i fuld gang med at bygge et stillads udover vandet, fik de pludseligt øje på en usædvanlig stor haj, der kom svømmende under dem.

00:28 Det var medarbejdere på en boreplatform, der fangede den fem meter lange haj på kamera. Foto: Peter Winther Luk video

#1. Julie jubler: Nu har jeg fået job og bil

I februar 2019 fortalte 31-årige Julie Olsen til TV SYD, at hun havde fået job efter en ekstraordinær indsats fra jobcentret og Esbjerg Kommune.