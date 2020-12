73 millioner kroner på vej til nyt Danevirke Museum

En stor dag for mindretallet

I pressemeddelelsen kalder Gitte Hougaard-Werner, formand for SSF, det for en stor dag for SSF, for mindretallet, men også for flertalsbefolkningen nord og syd for grænsen.

- Danevirke er et enestående stykke af Danmarks historie. Det er Unesco-udnævnelsen et udtryk for, og nu får Danevirke et nyt moderne museum, der er Danevirkes betydning værdig, siger Gitte Hougaard-Werner.

SSF kommer til at stå for byggeriet af museet, ligesom foreningen vil stå for driften af det.

Omkostninger i forbindelse med driften dækkes af SSF, men Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten giver hver et tilskud på cirka en million kroner om året.

Det svarer til lidt under en femtedel af de samlede driftsomkostninger.