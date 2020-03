1,9 millioner kroner i festival-overskud

Tønder Festival Forenings formål er på almennyttigt grundlag at planlægge, udvikle og afholde Tønder Festival under medvirken af såvel professionelle som amatører inden for folkemusikken. Derudover har foreningen til formål at støtte initiativer, der tilgodeser uddannelse i eller udvikling af dansk og international folkemusik, børn og unges uddannelse i musik og kulturelle aktiviteter og arrangementer, fortrinsvis i Tønder Kommune.