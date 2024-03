Da hun var hårdest ramt af depression og angst, havde hun aldrig forestillet sig det liv, hun har i dag

Det var her Lena første gang mødte lokalpsykiatrien, og efter et år i behandling, begyndte tingene igen at se lysere ud. Hun følte sig klar til at komme tilbage, og her stod lokalpsykiatrien Tønder og Tønder Kommune klar til at hjælpe.

- De har været rigtig gode til at hjælpe mig med igen at kunne se noget værdi i mig selv, så jeg igen kunne se mig selv på arbejdsmarkedet.