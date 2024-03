Ifølge Daniel Skovsbo Erichsen kan man hos N1 registrere, at elkunderne har taget de øgede takster i spidsbelastningsperioden til efterretning.

- Vi kan se, at en del af forbruget er flyttet til om natten. Selvfølgelig laver folk stadig mad mellem klokken 17 og 21, men mange har for eksempel fundet ud af, at der er penge at spare ved at lade elbilen op om natten, siger han.