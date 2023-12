Fyrværkerisælgere frygter strammere regler

Han appellerer til, at danskerne tager ansvar for at respektere og overholde de gældende regler. Og fremhæver, at netop det bliver en opgave for politiet.

- Vi har en indsats i forhold til ulovlig fyrværkeri, der både gælder vores told og vores grænser, men selvfølgelig bliver det også en politiopgave at sikre, at man dels ikke køber og affyre ulovlig fyrværkeri eller affyre uden for den lovlige periode, siger Christian Rabjerg Madsen.