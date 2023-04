Gårdejer kalder nye ejendomsvurderinger for 'altødelæggende'

Da han har et arbejde ved siden af som landbrugsmekaniker og da landbruget - ifølge Vurderingsstyrelsen - dermed ikke er det, der vægter tungest på ejendommen, så bliver den omkategoriseret til ejerbolig.

- Jeg føler, at jeg er en landbrugsvirksomhed. Jeg kan ikke se, at det bare er et parcelhus. I mit tilfælde er driftsbrygningerne jo aktive, og min maskinpark løber jo op i 250.000 kroner. Det har man normalt ikke i et parcelhuskvarter, siger Hans Johannsen, der har drevet gården i 32 år. En gård, som han overtog fra sine forældre, der byggede den i 1949.