Lyt til Caterinas egen sang om genforeningen

- Jeg synes det er mega fedt, at jeg kan få lov at synge den her sang til nogle af dem, der vil blive rørt af den. Det har været en del af deres historie, emnet er en kerne i deres familie. Jeg havde slet ikke forventet, at den her sang skulle nå ud til flere mennesker end min familie og få andre. Jeg er meget beæret over at få lov til at synge den, fortæller Caterina Micolizios.