Minister siger nej - borgmester siger jo

Henrik Frandsen mener, at Tønder Kommune er blevet forskelsbehandlet. Foto: Ole Møller, TV SYD

Det er en urimelig forskelsbehandling, hvor kommunerne ikke er blevet behandlet ens.

Derfor vil vi fortsætte kampen for at få nogle af de mistede millioner retur.

Sådan lyder det fra Tønder borgmester Henrik Frandsen, der ikke har tænkt sig at tage et nej for et nej.

Kommunen lånte 27,3 millioner kroner til den nu lukkede Hjemsted Oldtidspark. Foto: Ole Møller, TV SYD

Har betalt lån tilbage

Tønder Kommune tilbagebetalte for tre år siden 27,3 millioner kroner, som de lånte til den nu lukkede Hjemsted Oldtidspark.

Efterfølgende er der lavet en politisk aftale, der betyder, at flere kommuner med lignende lån har fået eftergivet mellem 80 og 90 procent af deres lån.

- Det er vores opfattelse, at de politikere, der har været med til at lave aftalen, ikke har været bevidst om, at flere kommuner har tilbagebetalt deres lån, og derfor bliver stillet væsentlig ringere, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

Læs også Borgmester: - Det er utroligt. Kommunen mister over 27 millioner kroner ved at overholde reglerne

Tønder Kommune har sammen med tre andre kommuner stillet spørgsmål til ministeren i sagen.

Her svarer Peter Hummelgaard, at han ikke har tænkt sig at gøre mere ved sagen.

Men det får ikke Henrik Frandsen til at opgive sagen. Han er ikke tilfreds, før nogle af de 27,3 millioner kroner kommer retur til kommunekassen.

Fire kommuner går sammen

Tønder er gået sammen med Randers, Roskilde og Bornholm for at forsøge at få ændret aftalen.

- Vi regner ikke med at få alle pengene, men vi forventer, at vi får godt 24 millioner kroner tilbage, fortæller Henrik Frandsen.

Borgmesteren vil nu søge fortræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg for at forklare sagen.