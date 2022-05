Schackenborg Musikfest vender tilbage

Dansk-tysk forbindelse

- Der er mange dansk-tyske komponister, der spiller godt sammen, og vores forbindelser til det tyske passer også ret godt med, at geografisk ligger et stenkast fra grænsen, fortæller Martin Qvist Hansen.

Sidste år havde musikfesten tre koncerter, men i år er der flere koncerter. 2022-udgaven byder på 6 koncerter, 13 komponister og 14 kunstnere.



- Vi har et meget varieret program i år med forskellige nedslagspunkter. Derudover holder vi også koncerter i Møgeltønder Kirke for første gang, og netop kirken har det helt rigtige udtryk, fortæller Martin Qvist Hansen, der samtidig også garanterer, at det nye spillested ikke kommer til at gå ud over kvaliteten af musikken.

Der forventes op mod 1.200 personer, og Schackenborg Musikfest finder sted 11. til 14. august.