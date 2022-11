Stemmesluger lovede at forblive lokal - nu prioriterer han Christiansborg

Nu er prioriteringen dog anderledes, når han på torsdag trækker sig fra en række tunge poster i kommunalpolitik for primært at koncentrere sig om opgaverne for Moderaterne på Christiansborg.

- Jeg ved godt, at jeg i valgkampen har sagt, at jeg ville bibeholde min plads i kommunalpolitik, men da vidste jeg ikke, at jeg ville blive gruppeformand. Det har udviklet sig. At være gruppeformand er en meget tung og tidskrævende post.



To steder på én gang

Henrik Frandsen blev valgt for Moderaterne ved folketingsvalget 1. november.

At han efterfølgende blev udpeget som gruppeformand, havde den tidligere Tønder-borgmester ikke set komme.

- Det var en glædelig overraskelse, at de 16 medlemmer af folketingsgruppen havde besluttet at vælge mig, og det er en stor tillidserklæring at få. Og en stor opgave, fortæller han.