Trods aflyst festival er der fest i Tønder

Ska' der vær fest - ja, der skal - også selvom der ikke er nogen festival. Den skulle ellers være begyndt i dag - festivalen i Tønder.

Det fik corona sat en stopper for.

Men virussen har ikke kunne holde nogle af de frivillige, der elsker deres årlige dage i tønder fra at indtage byen. De er der, lige hvor de plejer - på byens campingplads.

Alle 81 pladser er fuld besat hele weekenden.

Yrsa Andersen fra Rødekro er normalt frivillig ved Tønder Festival. Hun mødes med en andre frivillige og skal nok få en god weekend i Tønder, Rødekro.

- Det er da træls, at festivalen er aflyst - men vi lever og ånder for festivalen og skal nok hygge os alligevel, siger Yrsa Andersen.

Lørdag kommer to bands og spiller på campingpladsen, så musik bliver der også.

Gæsterne på campingpladsen er langt fra de eneste, der tager turen til Tønder, selvom festivalen er udskudt til næste år - og byen vil frem til søndag være præget af, at trofaste festivalfans er mødt op for at få en fest alligevel - under respekt af de regler, som corona-pandemien har affødt.