Udvalgsformand har fået nok: Venstre er ved at udvikle sig til et Trump-agtigt parti

Først var der en, så var der to, og nu har den tredje markante Venstre-politiker også besluttet sig for at smække med døren i Tønder.

- Jeg tror ikke længere på, at partiet vil gå ind og tage det nødvendige ansvar. Med de nye kræfter er Venstre i Tønder ved at udvikle sig til et Trump-agtigt protestparti, fortæller Irene Holk Lund.

Flere har sagt farvel

Med beslutningen har tre udvalgsformænd nu valgt, at de ikke genopstiller, siden den nuværende borgmester Henrik Frandsen i juni blev vraget til fordel for partiet nye borgmesterkandidat Martin Iversen.

- Venstre nye borgmesterkandidat, partiets kommuneforening og nogle af medlemmerne bag den nye kandidat har et syn på Tønder Kommune, som jeg slet ikke kan genkende, og det tager jeg konsekvensen af.

Den nuværende formand for kommunens sundhedsudvalg har netop meddelt partiet, at hun ikke vil være at finde på Venstre liste til kommunalvalget i 2021. Og hun er ikke den eneste.

Tidligere har også Bo Jessen, der er formand for teknik- og miljøudvalget og René Andersen, der er formand for kultur- og fritidsudvalget meddelt, at de ikke genopstiller for partiet,

Læs også Venstre vrager borgmester

Ny borgmesterkandidat er ikke overrasket

Beslutningen om at Irene Holk Lund forlader Venstre, kommer ikke bag på partiets nye borgmesterkandidat.

- Det er jo altid ærgerligt, når en af de robuste politikere som Irene Holk Lund ikke vil være med mere. Men vi havde jo forventet, at der var nogle, der ikke ønskede at genopstille, siger Martin Iversen.

Irene Holk Lund har endnu besluttet, om hendes farvel til Venstre betyder, at hun stopper helt i politik.

Læs også Balladen i Tønder fortsætter: Venstres folketingskandidat trækker sig