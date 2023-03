Vadehavet risikerer at miste UNESCO-status, påpeger Naturstyrelsen

Men Nationalpark Vadehavet er jo et kæmpe område. Hvad ville der ske ved at lave et testcenter, som jo kun ville udgøre en brøkdel af det samlede areal?

- Det, at nationalparken er sammenhængende natur, er en værdi. Der kan man ikke pludselig begynde at lave et kæmpe industrianlæg. Det er ikke bare et spørgsmål om møller som enkeltstående strukturer. Det er kæmpe anlæg, hvor der også skal laves infrastruktur, der skal håndtere transporten af de her store elementer, siger hun.

TV SYD har haft kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen.

Styrelsen er myndighed på det danske UNESCO-samarbejde og er derfor også med i screeningsprocessen om et tredje testcenter for vindmøller.

Og fordi styrelsen selv er med i arbejdet, vil den ikke forholde sig til Naturstyrelsens bekymring for, om Vadehavet ryger af verdensarvslisten.

TV SYD har spurgt UNESCO, om et stort testvindmøllecenter ved Vadehavet ville kunne koste pladsen på verdensarvslisten. UNESCO arbejder på et svar.