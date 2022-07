1.500 gule uldsjæle strikker kæmpe førertrøje

- Vi har været spændte, for det er jo ikke noget, vi laver hver dag. Det handler jo om at få trøjen til hænge helt lige, uden at den går i stykker. Så vi har snakket en del om, hvor meget vind der ville være. Trøjen er jo som et kæmpestort sejl, så derfor spænder vi den fast i siderne, og vi har bundet vægtlodder fast på den, fortæller Brian Fogtmann.

Under pres

Lidt tidspres var der også lørdag formiddag, for en helikopter hang i luften for at filme trøjen fra luften. Det var kun en test-ophængning, for rytterne og tilskuerne kommer først søndag. Først da ved Alex Slot Hansen og de uldsjæle, om alt er gået som håbet.