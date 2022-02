Løbeformen pudses af inden verden største cykelløb rammer Sønderborg

Motionsløbet hylder cykleløb

For at fejre cykel-værtsskabet har Vidar Motion arrangeret et motionsløb for hele familien den 10. april, og i dag var der mulighed for at snuse til løberuten.

- Vi afprøver halvmaratondistancen i dag, og i de kommende to weekender gælder 5 og 10 kilometer-ruterne, forklarer Ulrik Andersen.

Én af dem, der i dag skulle prøve ruten af, var Henrik Ditlevsen. Han havde taget turen til Sønderborg helt fra Svendborg, selvom denne lørdag nok viste sig fra sin solrige side, men der var ikke mange graders varme i luften, og vinden havde også godt fat.

- Jeg synes jo altid, det er godt med tiltag, når der kommer store events i Danmark, så det kan jeg kun bakke op om, fortæller han. Så uagtet det er en kold og blæsende lørdag i februar.