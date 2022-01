Nu kan du melde dig som frivillig til Touren

Lige nu er den frivilligansvarlige på jagt efter mere end 1.000 frivillige, der skal være med til at skabe en fed oplevelse for alle de mennesker, der kommer til Vejle Kommune for at se Tour de France.

Ud af de mere end 1.000 frivillige skal cirka 250 indgå i det danske Tour de France-sekretariat. Deres primære opgave bliver at stå langs ruten, hvor de skal holde opsyn med vejspærringer og sørge for, at det ikke kommer trafik ind på ruten.

Fællesskab er nøglen til Tour-succes

For Peter Caspersen er det vigtigste, at man i forbindelse med cykelløbet sætter mennesket i fokus.

- Vi skal skabe et meningsfuldt frivilligt univers, som borgerne i Vejle Kommune har lyst til at være en aktiv del af - uanset om man er vanlig frivillig, eller det er første gang, man prøver det, siger han.