SDU-professor maner til besindighed: - I kan sagtens tage til vælgermøder

Undgå myldretiden på valgdagen

Også på valgdagen den 16. november vil mange mennesker naturligvis samles for at lægge deres stemme i stemmeboksen. Her er Hans Jørgen Kolmos fortsat fortrøstningsfuld.

- Myndighederne og de valgtilordnede skal nok sørge for, at vi alle sammen kommer igennem på en forsvarlig måde. Der vil være håndsprit ved ind- og udgang. Vi står i en vis afstand til køen, når vi dukker op. Det skal vi jo i forvejen gøre nede ved Brugsen, så det kan vi også ved valghandlingen, siger han og fortsætter:

- Når vi har afgivet vores stemme, så går vi ud for at spritte vores hænder, så hvad vi har rørt ved såsom blyanter i stemmeboksen, har vi på sin vis neutraliseret ved at bruge håndsprit.

Kolmos anbefaler dog de bekymrede at undgå myldretiden ved afstemningsstederne. Det kan i den forbindelse være en god idé at komme tidligt på dagen i stedet for sidst på eftermiddagen.

Afstemningsstederne på valgdagen, den 16. november, vil have åbent fra klokken 08.00-20.00.