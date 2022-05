Anklager rystet over tidligere ansat i politiet: - Det er hjerteskærende

En nu tidligere IT-ansat i Østjyllands Politi er tiltalt for at hacke og forsøge at hacke 140 politi-kollegers telefoner.



Han er også tiltalt for at tilgå krænkende indhold i politisager, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Misbrug af stilling

Han har under påskud af at skulle undersøge blandt andet de ansatte iPhones hacket dem og derved fået adgang til intime, private billeder.

Ifølge anklageskriftet, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, har episoderne fundet sted i både Horsens, Aarhus og Randers i perioden fra 2010 til 29. marts 2021.

Han er tiltalt for "under skærpende omstændigheder at have misbrugt sin stilling som IT-medarbejder ved Østjyllands Politi".