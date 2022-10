Første sager afgjort - mistede begge ben på grund af fejl

I stedet mistede patienten begge sine ben fra lårbensknoglen og ned, skriver Patienterstatningen.

I de to sager, der er blevet afvist, er forklaringen, at behandlingen levede op til standarden, og at patienterne havde forudgående sygdom, som var årsag til amputationen.

Sagen begyndte at rulle, da en ekstern rapport i foråret landede på bordet hos Region Midtjylland.

Direktør fyret

Den pegede på, at op mod 47 patienter om året muligvis kunne have undgået eller udskudt deres amputation, hvis de på et tidligere tidspunkt i forløbet havde fået den nødvendige behandling.

Det kom frem, at regionen ikke havde reageret på en advarsel fra et tværfagligt specialeråd om, at antallet af amputationer i regionen lå højt.

Sagen kostede daværende regionsdirektør Ole Thomsen jobbet.