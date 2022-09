Lægerne stod klar til at amputere hans ben - men pludselig huskede Mogens en gammel artikel

En rapport fra Danske Regioner fra 8. august har netop vist, at regionerne i Danmark har en vidt forskellig tilgang til amputationer af ben, og der skal nu et arbejde i gang, så regionerne får en ensartet tilgang til amputation og karkirurgiske indgreb.

- Det er rigtig godt, at vi nu får den her grundlæggende analyse af, hvordan det her område det er organiseret rundt i landet. Der er store forskelle. I forhold til Mogens, så tror jeg, at en ting, der er kommet frem i analysen er, at det måske kan gøre en forskel, hvis man har karkirurgerne i huset, eller man kun har ortopædkirurger i huset, siger Kim Christian Houlind, der er professor og cheflæge på Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus.

- Ortopædkirurgerne er rigtig gode til at udføre amputationerne, men sommetider har man brug for den specialistvurdering, som karkirurgerne kan lave, for eksempel af blodforsyningen. Er det som her, hvor vi har en karkirurgisk operation, som er lukket igen, efter man har gjort det. Betyder det så, at benet er akut truet, eller er det noget, man kan leve med? Og den form for meget specialiserede vurderinger, tror jeg mange patienter kunne have glæde af,

- Det handler om, hvordan får vi organiseret os, sådan at der er kort vej til at få en karkirurg indover, når en ortopædkirurg tænker, at vi skal amputere, siger Kim Christian Houlind, der har stået i spidsen for undersøgelsen om benamputationer i Region Midtjylland og efterfølgende bidraget til den undersøgelse fra Danske Regioner, der førte til afdækningen af, at der er store regionale forskelle på antallet af amputationer, og nu sidder med i det arbejde, der skal højne kvaliteten og ensrette tilbuddene i hele Danmark.