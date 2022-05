Tusindvis af jægere misser bukkejagten: - Det er fuldstændigt uacceptabelt

- Det er rigtig ærgerligt, for det er noget, jeg virkelig har set frem til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han søgte om våbentilladelse i starten af marts, og han har stadig ikke hørt noget. Det skyldes problemer med et nyt IT-system hos Politiets Administrative Center. Ansøgningerne plejer normalt at blive behandlet indenfor 20 dage.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt. Jeg har betalt 1000 kroner for den ansøgning, siger Andreas Bastrup.

15.000 mangler tilladelser

For en måned siden vurderede Danmarks Jægerforbund, at det er over 15.000 jægere, der ikke når at få fornyet deres våbentilladelser inden bukkejagten den 16. maj - altså i morgen.

Dengang havde Andreas Bastrup stadig et håb - men det er helt væk nu.

- Jeg er begyndt at se frem mod, at det må blive til efteråret i stedet for, hvor der er jagtsæson på råvildt.