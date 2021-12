10.000 danskere forventes smittet med corona om dagen - nu skal soldater hjælpe med at teste

Hjælpen går til at lette test- og vaccinationspresset over jul og nytår, og den kommer fra en række myndigheder under Forsvarsministeriet. Det er både fra Beredskabsstyrelsen, Forsvaret og Hjemmeværnet.



De skal hjælpe med at udføre opgaver inden for podning, logistik og vaccination. De uddannes til det og arbejder under sundhedsfagligt opsyn, fremgår det.

10.000 dagligt smittede

Hjælpen kommer nu, hvor SSI vurderer i en risikovurdering, at omikron vil blive dominerende covid-19-variant allerede i løbet af denne uge.

Der er fundet 3437 nye tilfælde af SARS-CoV-2 varianten Omikron i Danmark. Det er en stigning på 966 sammenlignet med dagen forinden.

Søndag var det samlede antal opdagede tilfælde af Omikron-varianten på 2471. Lørdag var tallet 1840.