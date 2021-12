Aldrig har så mange på én gang været smittet med covid-19

I Region Syddanmark, som også indbefatter Fyn, er der mandag den 13. december 94 indlagte. Heraf ligger 13 på intensiv, og af dem ligger ni personer i respirator.

I Region Midtjylland, som Horsens og Hedensted hører under, ligger 46 personer på hospitalet på grund af coronakomplikationer. Af dem ligger fire personer i respirator på intensiv.

I de to regioner har der det seneste døgn været 24 nye indlæggelser samt fire coronarelaterede dødsfald.

- Pandemien ude af kontrol

Den seneste tids kraftige stigning i smittetilfælde viser, at pandemien ikke er under kontrol.



Sådan lyder det fra Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen, som repræsenterer en del af de personer, som er i særlig risiko ved et coronaforløb.

- Epidemien er helt ude af kontrol. Den breder sig hastigt, og den smitter rigtig mange.

- Det positive er, at antallet af indlæggelser slet ikke stiger i samme hast, og det viser, at vaccinen virker, siger han til Ritzau.

Torben Mogensen mener, at politikerne skal have "is i maven" og følge situationen nøje - primært i forhold til indlæggelser - i forhold til, om der skal indføres yderligere restriktioner for at bremse smitten.

Torben Mogensen peger på, at der normalt er en vis forsinkelse fra smitte til indlæggelse.

Han finder derfor trøst i, at indlæggelserne har været relativt stabile de seneste uger, selv om antallet af smittede har været højt.