Alt gik galt forud for VM-guld til sønderjysk kok: Ingen bus, vandskade og en svaber i hovedet

- Det er helt fantastisk. For to år siden vandt vi sølv, og for fire år siden vandt vi guld. Det er ret imponerende. Vi har flere Michellin-stjerner end nogensinde, vi har de sidste to gange haft verdens bedste restaurant først NOMA og nu Geranium. Det viser noget om, hvad Danmark kan gastronomisk. Vi er verdens førende gastronomiske nation lige nu.



Forberedelserne til en dyst i Bocuse d'Or er forberedt ned til mindste detalje, fortæller Svend Rasmussen. Endda i en grad, så størrelsen på køkkenet er blevet genskabt på forhånd for at være sikker på, at den indøvede koreografi ikke føles forkert på dagen.