Bredt flertal lander aftale om inflationshjælp til trængte danskere

Lavere afgifter og penge til familier

Formålet med aftalen er at afbøde effekterne af de massivt stigende energipriser og de deraf stigende forbrugerpriser.

Regeringen har allerede fået vedtaget den omdiskuterede varmehjælp – en kontant håndsrækning til danskere med lave indkomster – ligesom man har foreslået en afdragsordning, der skal gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder at dele betaling af elregningerne op over eksempelvis fem år.

Forhandlingerne om endnu en hjælpepakke har kørt i Finansministeriet igennem længere tid.

Ifølge TV 2s oplysninger var regeringen og støttepartierne, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, enige om et aftaleudkast torsdag aften. Aftaleudkastet omfattede blandt andet en lavere elafgift og ekstra penge til børnefamilierne.

Men i slutspurten er aftalekredsen altså blevet udvidet til at omfatte flere borgerlige partier.