Disse restriktioner vil Epidemikommissionen fjerne

Onsdag klokken 15.15 mødes Folketingets Epidemiudvalg ifølge TV 2s oplysninger for at beslutte, hvilke restriktioner der skal videreføres efter 16. januar.

Og nu kan TV 2 erfare, hvilke restriktioner Epidemikommissionen anbefaler at beholde og fjerne.

Ifølge kommissionen kan disse ting åbne

- Højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet

- Udendørs idrætsarrangementer hvor tilskuere har billetter og sidder ned

-Zoologiske haver, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier

- Museer, kunsthaller og aktivitetscentre

De ovenstående ting anbefales genåbnet med krav om coronapas og mundbind eller visir. Sidstnævnte krav gælder kun indendørs.



Derudover indstiller Epidemikommissionen, at følgende åbner med krav om coronapas og mundbind/visir og desuden en deltagerbegrænsning på 350 personer indendørs:

- Biografer

- Spillesteder og teatre

- Steder, hvor der afholdes foredrag og konferencer

De tre ovenstående punkter indebærer, at det ikke vil være tilladt at stå op de pågældende steder. Desuden anbefaler kommissionen, at arealkrav i Folkekirken og andre trossamfund bortfalder fra natten til 17. januar.



Disse restriktioner anbefales fortsat

Hvis Epidemikommissionen får sin vilje, vil følgende dele af samfundet fortsat holde lukket til og med 31. januar:

- Natteliv

- Spillehaller og kasinoer

- Legeland og badeland

- Forsamlingshuse

Derudover skal serveringssteder fortsat stoppe udskænkning af alkohol fra kl. 22 og holde lukket fra kl. 23 til kl. 05. Der er desuden et generelt forbud om salg af alkohol fra kl. 23 til kl. 05.